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Чепела Михаил Васильевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

29.09.1856

Дата смерти

13.04.1894

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1856

Отец: Чепела Василий Дмитриевич

Мать: Чепела Параскева Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.02.1875

Жена: Чепела Феврония Григорьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.06.1878

Сын: Чепела Давид Михайлович

Мать ребёнка: Чепела Феврония Григорьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.10.1879

Дочь: Чепела Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Чепела Феврония Григорьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.04.1882

Сын: Чепела Александр Михайлович

Мать ребёнка: Чепела Феврония Григорьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.07.1884

Дочь: Голодная Анна Михайловна

Мать ребёнка: Чепела Феврония Григорьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.01.1886

Сын: Чепела Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Чепела Феврония Григорьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.06.1888

Сын: Чепела Василий Михайлович

Мать ребёнка: Чепела Феврония Григорьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.05.1891

Сын: Чепела Федор Михайлович

Мать ребёнка: Чепела Феврония Григорьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
13.04.1894
Черниговская губерния, Российская империя
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