Чепела Михаил Васильевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения29.09.1856
Дата смерти13.04.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1856
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.02.1875
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.06.1878
Мать ребёнка: Чепела Феврония Григорьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.10.1879
Дочь: Чепела Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Чепела Феврония Григорьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.04.1882
Сын: Чепела Александр Михайлович
Мать ребёнка: Чепела Феврония Григорьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.07.1884
Дочь: Голодная Анна Михайловна
Мать ребёнка: Чепела Феврония Григорьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.01.1886
Сын: Чепела Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Чепела Феврония Григорьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.06.1888
Сын: Чепела Василий Михайлович
Мать ребёнка: Чепела Феврония Григорьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.05.1891
Мать ребёнка: Чепела Феврония Григорьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
13.04.1894
Черниговская губерния, Российская империя