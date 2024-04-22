Голодная (Чепела) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения30.07.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1884
Бракосочетание
13.10.1904
Рождение ребёнка
25.10.1904
Сын: Голодный Дмитрий Артемович
Отец ребёнка: Голодный Артемий Михайлович
Рождение ребёнка
24.05.1906
Отец ребёнка: Голодный Артемий Михайлович
Рождение ребёнка
04.04.1909
Дочь: Голодная Антонина Артемовна
Отец ребёнка: Голодный Артемий Михайлович
Смерть
Неизвестно