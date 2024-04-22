Голодная (Чепела) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голодная (Чепела) Анна Михайловна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

30.07.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1884

Отец: Чепела Михаил Васильевич

Мать: Чепела Феврония Григорьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
13.10.1904

Муж: Голодный Артемий Михайлович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.10.1904

Сын: Голодный Дмитрий Артемович

Отец ребёнка: Голодный Артемий Михайлович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.05.1906

Сын: Голодный Иван Артемович

Отец ребёнка: Голодный Артемий Михайлович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.04.1909

Дочь: Голодная Антонина Артемовна

Отец ребёнка: Голодный Артемий Михайлович

Березанка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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