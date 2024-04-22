Чепела (Шеверда) Феврония Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепела (Шеверда) Феврония Григорьевна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

18.06.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1853

Отец: Шеверда Григорий Пантелеймонович

Мать: Шеверда Евдокия Михайловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
07.02.1875

Муж: Чепела Михаил Васильевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.06.1878

Сын: Чепела Давид Михайлович

Отец ребёнка: Чепела Михаил Васильевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.10.1879

Дочь: Чепела Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Чепела Михаил Васильевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.04.1882

Сын: Чепела Александр Михайлович

Отец ребёнка: Чепела Михаил Васильевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.07.1884

Дочь: Голодная Анна Михайловна

Отец ребёнка: Чепела Михаил Васильевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.01.1886

Сын: Чепела Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Чепела Михаил Васильевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.06.1888

Сын: Чепела Василий Михайлович

Отец ребёнка: Чепела Михаил Васильевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.05.1891

Сын: Чепела Федор Михайлович

Отец ребёнка: Чепела Михаил Васильевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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