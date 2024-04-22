Чепела (Шеверда) Феврония Григорьевна
Место рождения
Дата рождения18.06.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1853
Бракосочетание
07.02.1875
Рождение ребёнка
25.06.1878
Отец ребёнка: Чепела Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
14.10.1879
Дочь: Чепела Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Чепела Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
07.04.1882
Сын: Чепела Александр Михайлович
Отец ребёнка: Чепела Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
30.07.1884
Дочь: Голодная Анна Михайловна
Отец ребёнка: Чепела Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
30.01.1886
Сын: Чепела Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Чепела Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
30.06.1888
Сын: Чепела Василий Михайлович
Отец ребёнка: Чепела Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
14.05.1891
Отец ребёнка: Чепела Михаил Васильевич
Смерть
Неизвестно