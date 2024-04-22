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Голодный Артемий Михайлович

Место рождения

Березанка, Чернігівська область

Дата рождения

24.03.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1881

Отец: Голодный Михаил Степанович

Мать: Голодная Василиса Макаровна

Березанка, Чернігівська область
Бракосочетание
13.10.1904

Жена: Голодная Анна Михайловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.10.1904

Сын: Голодный Дмитрий Артемович

Мать ребёнка: Голодная Анна Михайловна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.05.1906

Сын: Голодный Иван Артемович

Мать ребёнка: Голодная Анна Михайловна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.04.1909

Дочь: Голодная Антонина Артемовна

Мать ребёнка: Голодная Анна Михайловна

Березанка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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