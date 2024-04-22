Голодный Артемий Михайлович
Место рождения
Дата рождения24.03.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1881
Бракосочетание
13.10.1904
Жена: Голодная Анна Михайловна
Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.10.1904
Сын: Голодный Дмитрий Артемович
Мать ребёнка: Голодная Анна Михайловна
Рождение ребёнка
24.05.1906
Мать ребёнка: Голодная Анна Михайловна
Рождение ребёнка
04.04.1909
Дочь: Голодная Антонина Артемовна
Мать ребёнка: Голодная Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно