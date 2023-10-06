Голодная (Онищенко) Василиса Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голодная (Онищенко) Василиса Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.10.1876

Муж: Голодный Михаил Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.11.1876

Дочь: Епистимия Михайловна

Отец ребёнка: Голодный Михаил Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.12.1877

Дочь: Голодная Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Голодный Михаил Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.07.1879

Дочь: Иулитта Михайловна

Отец ребёнка: Голодный Михаил Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.03.1881

Сын: Голодный Артемий Михайлович

Отец ребёнка: Голодный Михаил Степанович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.04.1883

Дочь: Агафия Михайловна

Отец ребёнка: Голодный Михаил Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.01.1885

Дочь: Голодная Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Голодный Михаил Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.10.1886

Дочь: Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Голодный Михаил Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.11.1888

Дочь: Голодная Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Голодный Михаил Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.07.1890

Сын: Голодный Макарий Михайлович

Отец ребёнка: Голодный Михаил Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.10.1891

Сын: Голодный Дионисий Михайлович

Отец ребёнка: Голодный Михаил Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.04.1893

Сын: Голодный Федор Михайлович

Отец ребёнка: Голодный Михаил Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.08.1895

Дочь: Голодная Соломония Михайловна

Отец ребёнка: Голодный Михаил Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.03.1897

Дочь: Мотрона Михайловна

Отец ребёнка: Голодный Михаил Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.02.1899

Дочь: Голодная Марина Михайловна

Отец ребёнка: Голодный Михаил Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.04.1902

Дочь: Голодная Мария Михайловна

Отец ребёнка: Голодный Михаил Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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