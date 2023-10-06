Голодная (Онищенко) Василиса Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Дочь: Епистимия Михайловна
Отец ребёнка: Голодный Михаил Степанович
Дочь: Голодная Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Голодный Михаил Степанович
Дочь: Иулитта Михайловна
Отец ребёнка: Голодный Михаил Степанович
Сын: Голодный Артемий Михайлович
Отец ребёнка: Голодный Михаил Степанович
Дочь: Агафия Михайловна
Отец ребёнка: Голодный Михаил Степанович
Дочь: Голодная Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Голодный Михаил Степанович
Дочь: Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Голодный Михаил Степанович
Дочь: Голодная Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Голодный Михаил Степанович
Сын: Голодный Макарий Михайлович
Отец ребёнка: Голодный Михаил Степанович
Сын: Голодный Дионисий Михайлович
Отец ребёнка: Голодный Михаил Степанович
Сын: Голодный Федор Михайлович
Отец ребёнка: Голодный Михаил Степанович
Дочь: Голодная Соломония Михайловна
Отец ребёнка: Голодный Михаил Степанович
Дочь: Мотрона Михайловна
Отец ребёнка: Голодный Михаил Степанович
Дочь: Голодная Марина Михайловна
Отец ребёнка: Голодный Михаил Степанович
Дочь: Голодная Мария Михайловна
Отец ребёнка: Голодный Михаил Степанович