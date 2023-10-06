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Чепела Василий Дмитриевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

18.07.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1832

Отец: Чепела Дмитрий Афанасьевич

Мать: Чепела Стефанида Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.01.1853

Жена: Чепела Параскева Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.04.1854

Сын: Чепела Яков Васильевич

Мать ребёнка: Чепела Параскева Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.09.1856

Сын: Чепела Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Чепела Параскева Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.12.1858

Сын: Чепела Даниил Васильевич

Мать ребёнка: Чепела Параскева Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.10.1861

Сын: Чепела Нестор Васильевич

Мать ребёнка: Чепела Параскева Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.05.1864

Дочь: Чепела Елена Васильевна

Мать ребёнка: Чепела Параскева Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.02.1867

Сын: Чепела Василий Васильевич

Мать ребёнка: Чепела Параскева Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.06.1868

Дочь: Чепела Ефросиния Васильевна

Мать ребёнка: Чепела Параскева Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.07.1869

Дочь: Чепела Олимпиада Васильевна

Мать ребёнка: Чепела Параскева Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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