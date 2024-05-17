Чепела Стефанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепела Стефанида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чепела Дмитрий Афанасьевич

Рождение ребёнка
25.01.1817

Сын: Чепела Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Чепела Дмитрий Афанасьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.06.1820

Сын: Чепела Иуда Дмитриевич

Отец ребёнка: Чепела Дмитрий Афанасьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.10.1822

Дочь: Чепела (Чепела) Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Чепела Дмитрий Афанасьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.02.1827

Сын: Чепела Поликарп Дмитриевич

Отец ребёнка: Чепела Дмитрий Афанасьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.07.1832

Сын: Чепела Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Чепела Дмитрий Афанасьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Липовый Рог, Чернігівська область

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