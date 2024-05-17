Чепела Стефанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1817
Сын: Чепела Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Чепела Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
26.06.1820
Отец ребёнка: Чепела Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
11.10.1822
Дочь: Чепела (Чепела) Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Чепела Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
23.02.1827
Сын: Чепела Поликарп Дмитриевич
Отец ребёнка: Чепела Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
18.07.1832
Сын: Чепела Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Чепела Дмитрий Афанасьевич
Смерть
Неизвестно