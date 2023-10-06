Чепела Нестор Васильевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения30.10.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1861
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
23.01.1883
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.01.1884
Дочь: Чепела Ксения Несторовна
Мать ребёнка: Чепела Анастасия Иосифовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.12.1886
Дочь: Шкурка Варвара Несторовна
Мать ребёнка: Чепела Анастасия Иосифовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.10.1889
Мать ребёнка: Чепела Анастасия Иосифовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.10.1890
Мать ребёнка: Чепела Анастасия Иосифовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.10.1892
Мать ребёнка: Чепела Анастасия Иосифовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.06.1896
Дочь: Чепела Анна Несторовна
Мать ребёнка: Чепела Анастасия Иосифовна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно