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Чепела Нестор Васильевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

30.10.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1861

Отец: Чепела Василий Дмитриевич

Мать: Чепела Параскева Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
23.01.1883

Жена: Чепела Анастасия Иосифовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.01.1884

Дочь: Чепела Ксения Несторовна

Мать ребёнка: Чепела Анастасия Иосифовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.12.1886

Дочь: Шкурка Варвара Несторовна

Мать ребёнка: Чепела Анастасия Иосифовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.10.1889

Сын: Чепела Карп Несторович

Мать ребёнка: Чепела Анастасия Иосифовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.10.1890

Сын: Чепела Иван Несторович

Мать ребёнка: Чепела Анастасия Иосифовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.10.1892

Сын: Чепела Никита Несторович

Мать ребёнка: Чепела Анастасия Иосифовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.06.1896

Дочь: Чепела Анна Несторовна

Мать ребёнка: Чепела Анастасия Иосифовна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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