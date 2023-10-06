Чепела (Волк) Анастасия Иосифовна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения28.10.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1858
Отец: Волк Иосиф Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
23.01.1883
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.01.1884
Дочь: Чепела Ксения Несторовна
Отец ребёнка: Чепела Нестор Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.12.1886
Дочь: Шкурка Варвара Несторовна
Отец ребёнка: Чепела Нестор Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.10.1889
Отец ребёнка: Чепела Нестор Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.10.1890
Отец ребёнка: Чепела Нестор Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.10.1892
Отец ребёнка: Чепела Нестор Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.06.1896
Дочь: Чепела Анна Несторовна
Отец ребёнка: Чепела Нестор Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно