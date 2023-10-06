Чепела (Волк) Анастасия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепела (Волк) Анастасия Иосифовна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

28.10.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1858

Отец: Волк Иосиф Иванович

Мать: Волк Александра Михайловна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
23.01.1883

Муж: Чепела Нестор Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.01.1884

Дочь: Чепела Ксения Несторовна

Отец ребёнка: Чепела Нестор Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.12.1886

Дочь: Шкурка Варвара Несторовна

Отец ребёнка: Чепела Нестор Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.10.1889

Сын: Чепела Карп Несторович

Отец ребёнка: Чепела Нестор Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.10.1890

Сын: Чепела Иван Несторович

Отец ребёнка: Чепела Нестор Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.10.1892

Сын: Чепела Никита Несторович

Отец ребёнка: Чепела Нестор Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.06.1896

Дочь: Чепела Анна Несторовна

Отец ребёнка: Чепела Нестор Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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