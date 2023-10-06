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Чепела Никита Несторович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

12.10.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1892

Отец: Чепела Нестор Васильевич

Мать: Чепела Анастасия Иосифовна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
10.07.1913

Жена: Чепела Анна Николаевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.04.1914

Дочь: Агафия Никитична

Мать ребёнка: Чепела Анна Николаевна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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