Чепела Никита Несторович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения12.10.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1892
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
10.07.1913
Жена: Чепела Анна Николаевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.04.1914
Дочь: Агафия Никитична
Мать ребёнка: Чепела Анна Николаевна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно