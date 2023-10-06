Чепела (Ивашина) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепела (Ивашина) Анна Николаевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

09.09.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1877

Отец: Ивашин Николай Ефимович

Мать: Ивашина Анастасия Сергеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
10.07.1913

Муж: Чепела Никита Несторович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.04.1914

Дочь: Агафия Никитична

Отец ребёнка: Чепела Никита Несторович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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