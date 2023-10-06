Чепела (Ивашина) Анна Николаевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения09.09.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1877
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
10.07.1913
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.04.1914
Дочь: Агафия Никитична
Отец ребёнка: Чепела Никита Несторович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно