Шкурка (Чепела) Варвара Несторовна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения07.12.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1886
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.11.1905
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.12.1906
Отец ребёнка: Шкурка Евдоким Пантелеймонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.11.1911
Сын: Шкурка Николай Евдокимович
Отец ребёнка: Шкурка Евдоким Пантелеймонович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно