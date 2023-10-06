Шкурка (Чепела) Варвара Несторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкурка (Чепела) Варвара Несторовна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

07.12.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1886

Отец: Чепела Нестор Васильевич

Мать: Чепела Анастасия Иосифовна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.11.1905

Муж: Шкурка Евдоким Пантелеймонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.12.1906

Сын: Шкурка Павел Евдокимович

Отец ребёнка: Шкурка Евдоким Пантелеймонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.11.1911

Сын: Шкурка Николай Евдокимович

Отец ребёнка: Шкурка Евдоким Пантелеймонович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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