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Шкурка Евдоким Пантелеймонович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

30.07.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1878

Отец: Шкурка Пантелеймон Дамианович

Мать: Шкурка Анна Никоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.11.1905

Жена: Шкурка Варвара Несторовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.12.1906

Сын: Шкурка Павел Евдокимович

Мать ребёнка: Шкурка Варвара Несторовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.11.1911

Сын: Шкурка Николай Евдокимович

Мать ребёнка: Шкурка Варвара Несторовна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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