Шкурка Евдоким Пантелеймонович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения30.07.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1878
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.11.1905
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.12.1906
Мать ребёнка: Шкурка Варвара Несторовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.11.1911
Сын: Шкурка Николай Евдокимович
Мать ребёнка: Шкурка Варвара Несторовна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно