Ребиндер (Куломзина) Елизавета Яковлевна 07.10.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ребиндер (Куломзина) Елизавета Яковлевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 07.10.1912, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 09.08.2005, г. Бюсси-ан-От, Йонна, Бургундия — Франш-Конте, Французская республика

Отец
Куломзин Яков Анатольевич29.08.1874 г.р.
Мать
Куломзина (Мейендорф) Ольга Фёдоровна11.03.1878 г.р.
Супруги
Ребиндер Александр Александрович29.06.1904 г.р.
Дети
Ребиндер Александр Александрович14.09.1934 г.р.
Ребиндер Екатерина Александровна21.05.1936 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1912

Отец: Куломзин Яков Анатольевич

Мать: Куломзина (Мейендорф) Ольга Фёдоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
1933

Муж: Ребиндер Александр Александрович

Рождение ребёнка
14.09.1934

Сын: Ребиндер Александр Александрович

Отец ребёнка: Ребиндер Александр Александрович

г. Биарриц, Атлантические Пиренеи, Аквитания, Третья Французская республика

Рождение ребёнка
21.05.1936

Дочь: Ребиндер Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Ребиндер Александр Александрович

Рождение ребёнка
16.06.1938

Дочь: Ребиндер Мария Александровна

Отец ребёнка: Ребиндер Александр Александрович

г. Биарриц, Атлантические Пиренеи, Новая Аквитания, Третья Французская республика

Рождение ребёнка
02.07.1940

Сын: Ребиндер Серафим Александрович

Отец ребёнка: Ребиндер Александр Александрович

г. Биарриц, Атлантические Пиренеи, Новая Аквитания, Третья Французская республика

Рождение ребёнка
17.08.1942

Дочь: Викторова (Ребиндер) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Ребиндер Александр Александрович

Рождение ребёнка
06.09.1944

Сын: Ребиндер Сергей Александрович

Отец ребёнка: Ребиндер Александр Александрович

г. Биарриц, Нижние Пиренеи, Аквитания, Французское государство

Рождение ребёнка
23.01.1947

Сын: Ребиндер Николай Александрович

Отец ребёнка: Ребиндер Александр Александрович

г. Биарриц, Нижние Пиренеи, Аквитания, Четвёртая Французская республика

Рождение ребёнка
21.07.1949

Дочь: Соллогуб (Ребиндер) Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Ребиндер Александр Александрович

Рождение ребёнка
07.07.1951

Сын: Ребиндер Владимир Александрович

Отец ребёнка: Ребиндер Александр Александрович

г. Биарриц, Нижние Пиренеи, Аквитания, Четвёртая Французская республика

Рождение ребёнка
09.08.1953

Сын: Ребиндер Пётр Александрович

Отец ребёнка: Ребиндер Александр Александрович

г. Биарриц, Нижние Пиренеи, Аквитания, Четвёртая Французская республика

Рождение ребёнка
28.07.1956

Дочь: Струве (Ребиндер) Анна Александровна

Отец ребёнка: Ребиндер Александр Александрович

Рождение ребёнка
17.04.1959

Сын: Ребиндер Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Ребиндер Александр Александрович

Смерть
09.08.2005
г. Бюсси-ан-От, Йонна, Бургундия — Франш-Конте, Французская республика

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