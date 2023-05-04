Ребиндер (Куломзина) Елизавета Яковлевна
женский, родилась 07.10.1912, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 09.08.2005, г. Бюсси-ан-От, Йонна, Бургундия — Франш-Конте, Французская республика
ОтецКуломзин Яков Анатольевич29.08.1874 г.р.
МатьКуломзина (Мейендорф) Ольга Фёдоровна11.03.1878 г.р.
Супруги
Дети
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Сын: Ребиндер Александр Александрович
Отец ребёнка: Ребиндер Александр Александрович
Дочь: Ребиндер Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Ребиндер Александр Александрович
Дочь: Ребиндер Мария Александровна
Отец ребёнка: Ребиндер Александр Александрович
Сын: Ребиндер Серафим Александрович
Отец ребёнка: Ребиндер Александр Александрович
Дочь: Викторова (Ребиндер) Ольга Александровна
Отец ребёнка: Ребиндер Александр Александрович
Сын: Ребиндер Сергей Александрович
Отец ребёнка: Ребиндер Александр Александрович
Сын: Ребиндер Николай Александрович
Отец ребёнка: Ребиндер Александр Александрович
Дочь: Соллогуб (Ребиндер) Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Ребиндер Александр Александрович
Сын: Ребиндер Владимир Александрович
Отец ребёнка: Ребиндер Александр Александрович
Сын: Ребиндер Пётр Александрович
Отец ребёнка: Ребиндер Александр Александрович
Дочь: Струве (Ребиндер) Анна Александровна
Отец ребёнка: Ребиндер Александр Александрович
Отец ребёнка: Ребиндер Александр Александрович