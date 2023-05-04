Ребиндер Сергей Александрович
Место рожденияг. Биарриц, Нижние Пиренеи, Аквитания, Французское государство
Дата рождения06.09.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1944
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.1971
Дочь: Зальцер (Ребиндер) Софья Сергеевна
Мать ребёнка: Ребиндер (Ревенко-Мюнье) Елена Клавдиевна
Рождение ребёнка
?.01.1973
Мать ребёнка: Ребиндер (Ревенко-Мюнье) Елена Клавдиевна
Рождение ребёнка
12.01.1973
Сын: Ребиндер Рафаил Сергеевич
Мать ребёнка: Ребиндер (Ревенко-Мюнье) Елена Клавдиевна
Рождение ребёнка
19.02.1982
Дочь: Манжель (Ребиндер) Варвара Сергеевна
Мать ребёнка: Ребиндер (Ревенко-Мюнье) Елена Клавдиевна