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Ребиндер Сергей Александрович

Место рождения

г. Биарриц, Нижние Пиренеи, Аквитания, Французское государство

Дата рождения

06.09.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1944

Отец: Ребиндер Александр Александрович

Мать: Ребиндер (Куломзина) Елизавета Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ребиндер (Ревенко-Мюнье) Елена Клавдиевна

Рождение ребёнка
06.09.1971

Дочь: Зальцер (Ребиндер) Софья Сергеевна

Мать ребёнка: Ребиндер (Ревенко-Мюнье) Елена Клавдиевна

Рождение ребёнка
?.01.1973

Сын: Ребиндер Томас Сергеевич

Мать ребёнка: Ребиндер (Ревенко-Мюнье) Елена Клавдиевна

Рождение ребёнка
12.01.1973

Сын: Ребиндер Рафаил Сергеевич

Мать ребёнка: Ребиндер (Ревенко-Мюнье) Елена Клавдиевна

Рождение ребёнка
19.02.1982

Дочь: Манжель (Ребиндер) Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: Ребиндер (Ревенко-Мюнье) Елена Клавдиевна

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