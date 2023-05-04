Ребиндер (Ревенко-Мюнье) Елена Клавдиевна
Место рожденияг. Нанси, Мёрт и Мозель, Лотарингия, Четвёртая Французская республика
Дата рождения24.10.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.1971
Дочь: Зальцер (Ребиндер) Софья Сергеевна
Отец ребёнка: Ребиндер Сергей Александрович
Рождение ребёнка
?.01.1973
Отец ребёнка: Ребиндер Сергей Александрович
Рождение ребёнка
12.01.1973
Сын: Ребиндер Рафаил Сергеевич
Отец ребёнка: Ребиндер Сергей Александрович
Рождение ребёнка
19.02.1982
Дочь: Манжель (Ребиндер) Варвара Сергеевна
Отец ребёнка: Ребиндер Сергей Александрович