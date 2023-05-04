Ребиндер (Ревенко-Мюнье) Елена Клавдиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ребиндер (Ревенко-Мюнье) Елена Клавдиевна

Место рождения

г. Нанси, Мёрт и Мозель, Лотарингия, Четвёртая Французская республика

Дата рождения

24.10.1946

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ребиндер Сергей Александрович

Рождение ребёнка
06.09.1971

Дочь: Зальцер (Ребиндер) Софья Сергеевна

Отец ребёнка: Ребиндер Сергей Александрович

Рождение ребёнка
?.01.1973

Сын: Ребиндер Томас Сергеевич

Отец ребёнка: Ребиндер Сергей Александрович

Рождение ребёнка
12.01.1973

Сын: Ребиндер Рафаил Сергеевич

Отец ребёнка: Ребиндер Сергей Александрович

Рождение ребёнка
19.02.1982

Дочь: Манжель (Ребиндер) Варвара Сергеевна

Отец ребёнка: Ребиндер Сергей Александрович

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