Ребиндер Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРебиндер Александр Александрович

Ребиндер Александр Александрович

Место рождения

г. Биарриц, Атлантические Пиренеи, Аквитания, Третья Французская республика

Дата рождения

14.09.1934

Дата смерти

04.01.2013

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1934

Отец: Ребиндер Александр Александрович

Мать: Ребиндер (Куломзина) Елизавета Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ребиндер (Дюпюи) Жанна Пьеретта Антуанетта

Рождение ребёнка
04.02.1964

Сын: Ребиндер Александр Александрович

Мать ребёнка: Ребиндер (Дюпюи) Жанна Пьеретта Антуанетта

Рождение ребёнка
05.02.1968

Дочь: Дю Фуссат (Ребиндер) Елена Александровна

Мать ребёнка: Ребиндер (Дюпюи) Жанна Пьеретта Антуанетта

Рождение ребёнка
16.03.1970

Дочь: Ребиндер Вероника Александровна

Мать ребёнка: Ребиндер (Дюпюи) Жанна Пьеретта Антуанетта

Смерть
04.01.2013

Мы используем куки для улучшения работы сайта.