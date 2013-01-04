Ребиндер Александр Александрович
Место рожденияг. Биарриц, Атлантические Пиренеи, Аквитания, Третья Французская республика
Дата рождения14.09.1934
Дата смерти04.01.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1934
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.1964
Сын: Ребиндер Александр Александрович
Мать ребёнка: Ребиндер (Дюпюи) Жанна Пьеретта Антуанетта
Рождение ребёнка
05.02.1968
Рождение ребёнка
16.03.1970
Дочь: Ребиндер Вероника Александровна
Мать ребёнка: Ребиндер (Дюпюи) Жанна Пьеретта Антуанетта
Смерть
04.01.2013