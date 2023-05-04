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Ребиндер Пётр Александрович

Место рождения

г. Биарриц, Нижние Пиренеи, Аквитания, Четвёртая Французская республика

Дата рождения

09.08.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1953

Отец: Ребиндер Александр Александрович

Мать: Ребиндер (Куломзина) Елизавета Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ребиндер (Фон Розеншильд-Паулин) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
08.02.1977

Дочь: Шмитт (Ребиндер) Мария Петровна

Мать ребёнка: Ребиндер (Фон Розеншильд-Паулин) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
13.12.1979

Дочь: Кольнот (Ребиндер) Анна Петровна

Мать ребёнка: Ребиндер (Фон Розеншильд-Паулин) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
16.09.1984

Дочь: Ребиндер Софья Петровна

Мать ребёнка: Ребиндер (Фон Розеншильд-Паулин) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
26.04.1987

Дочь: Ребиндер Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Ребиндер (Фон Розеншильд-Паулин) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
28.05.1989

Дочь: Ребиндер Александра Петровна

Мать ребёнка: Ребиндер (Фон Розеншильд-Паулин) Наталья Николаевна

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