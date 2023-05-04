Ребиндер Пётр Александрович
Место рожденияг. Биарриц, Нижние Пиренеи, Аквитания, Четвёртая Французская республика
Дата рождения09.08.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.1977
Рождение ребёнка
13.12.1979
Рождение ребёнка
16.09.1984
Дочь: Ребиндер Софья Петровна
Мать ребёнка: Ребиндер (Фон Розеншильд-Паулин) Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
26.04.1987
Дочь: Ребиндер Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Ребиндер (Фон Розеншильд-Паулин) Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
28.05.1989
Дочь: Ребиндер Александра Петровна
Мать ребёнка: Ребиндер (Фон Розеншильд-Паулин) Наталья Николаевна