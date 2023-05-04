Ребиндер (Фон Розеншильд-Паулин) Наталья Николаевна
Место рожденияг. Крон, Эссонн, Иль-де-Франс, Французская республика
Дата рождения05.07.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.1977
Дочь: Шмитт (Ребиндер) Мария Петровна
Отец ребёнка: Ребиндер Пётр Александрович
Рождение ребёнка
13.12.1979
Дочь: Кольнот (Ребиндер) Анна Петровна
Отец ребёнка: Ребиндер Пётр Александрович
Рождение ребёнка
16.09.1984
Дочь: Ребиндер Софья Петровна
Отец ребёнка: Ребиндер Пётр Александрович
Рождение ребёнка
26.04.1987
Дочь: Ребиндер Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Ребиндер Пётр Александрович
Рождение ребёнка
28.05.1989
Дочь: Ребиндер Александра Петровна
Отец ребёнка: Ребиндер Пётр Александрович