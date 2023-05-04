Ребиндер (Фон Розеншильд-Паулин) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ребиндер (Фон Розеншильд-Паулин) Наталья Николаевна

Место рождения

г. Крон, Эссонн, Иль-де-Франс, Французская республика

Дата рождения

05.07.1954

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ребиндер Пётр Александрович

Рождение ребёнка
08.02.1977

Дочь: Шмитт (Ребиндер) Мария Петровна

Отец ребёнка: Ребиндер Пётр Александрович

Рождение ребёнка
13.12.1979

Дочь: Кольнот (Ребиндер) Анна Петровна

Отец ребёнка: Ребиндер Пётр Александрович

Рождение ребёнка
16.09.1984

Дочь: Ребиндер Софья Петровна

Отец ребёнка: Ребиндер Пётр Александрович

Рождение ребёнка
26.04.1987

Дочь: Ребиндер Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Ребиндер Пётр Александрович

Рождение ребёнка
28.05.1989

Дочь: Ребиндер Александра Петровна

Отец ребёнка: Ребиндер Пётр Александрович

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