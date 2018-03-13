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Ребиндер Серафим Александрович

Место рождения

г. Биарриц, Атлантические Пиренеи, Новая Аквитания, Третья Французская республика

Дата рождения

02.07.1940

Дата смерти

13.03.2018

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1940

Отец: Ребиндер Александр Александрович

Мать: Ребиндер (Куломзина) Елизавета Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ребиндер (Почиталова-Хувале) Елена

Рождение ребёнка
16.11.1987

Дочь: Ребиндер Анна Серафимовна

Мать ребёнка: Ребиндер (Почиталова-Хувале) Елена

Рождение ребёнка
17.11.1988

Дочь: Ребиндер Елена Серафимовна

Мать ребёнка: Ребиндер (Почиталова-Хувале) Елена

Рождение ребёнка
1990

Дочь: Ребиндер Александра Серафимовна

Мать ребёнка: Ребиндер (Почиталова-Хувале) Елена

Смерть
13.03.2018
17 март 2018 похороны: Сент-Женевьев-де-Буа, Иль-де-Франс, Франция

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