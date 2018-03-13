Ребиндер Серафим Александрович
Место рожденияг. Биарриц, Атлантические Пиренеи, Новая Аквитания, Третья Французская республика
Дата рождения02.07.1940
Дата смерти13.03.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.11.1987
Дочь: Ребиндер Анна Серафимовна
Мать ребёнка: Ребиндер (Почиталова-Хувале) Елена
Рождение ребёнка
17.11.1988
Дочь: Ребиндер Елена Серафимовна
Мать ребёнка: Ребиндер (Почиталова-Хувале) Елена
Рождение ребёнка
1990
Дочь: Ребиндер Александра Серафимовна
Мать ребёнка: Ребиндер (Почиталова-Хувале) Елена
Смерть
13.03.2018
17 март 2018 похороны: Сент-Женевьев-де-Буа, Иль-де-Франс, Франция