Соллогуб (Ребиндер) Елизавета Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соллогуб (Ребиндер) Елизавета Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1949

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1949

Отец: Ребиндер Александр Александрович

Мать: Ребиндер (Куломзина) Елизавета Яковлевна

Бракосочетание
1971

Муж: Соллогуб Пьер-Алексис (Пётр) Андреевич

Рождение ребёнка
06.08.1972

Сын: Соллогуб Сергей Петрович

Отец ребёнка: Соллогуб Пьер-Алексис (Пётр) Андреевич

Рождение ребёнка
26.?.1975

Сын: Соллогуб Кирилл Петрович

Отец ребёнка: Соллогуб Пьер-Алексис (Пётр) Андреевич

Рождение ребёнка
12.10.1977

Сын: Соллогуб Стефан Петрович

Отец ребёнка: Соллогуб Пьер-Алексис (Пётр) Андреевич

Рождение ребёнка
30.11.1980

Дочь: Соллогуб Александра Петровна

Отец ребёнка: Соллогуб Пьер-Алексис (Пётр) Андреевич

Рождение ребёнка
01.04.1984

Сын: Соллогуб Игорь Петрович

Отец ребёнка: Соллогуб Пьер-Алексис (Пётр) Андреевич

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