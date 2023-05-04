Соллогуб (Ребиндер) Елизавета Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1949
Бракосочетание
1971
Рождение ребёнка
06.08.1972
Отец ребёнка: Соллогуб Пьер-Алексис (Пётр) Андреевич
Рождение ребёнка
26.?.1975
Отец ребёнка: Соллогуб Пьер-Алексис (Пётр) Андреевич
Рождение ребёнка
12.10.1977
Отец ребёнка: Соллогуб Пьер-Алексис (Пётр) Андреевич
Рождение ребёнка
30.11.1980
Дочь: Соллогуб Александра Петровна
Отец ребёнка: Соллогуб Пьер-Алексис (Пётр) Андреевич
Рождение ребёнка
01.04.1984
Отец ребёнка: Соллогуб Пьер-Алексис (Пётр) Андреевич