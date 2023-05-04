Соллогуб Пьер-Алексис (Пётр) Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1971
Рождение ребёнка
06.08.1972
Мать ребёнка: Соллогуб (Ребиндер) Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
26.?.1975
Мать ребёнка: Соллогуб (Ребиндер) Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
12.10.1977
Мать ребёнка: Соллогуб (Ребиндер) Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
30.11.1980
Дочь: Соллогуб Александра Петровна
Мать ребёнка: Соллогуб (Ребиндер) Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
01.04.1984
Мать ребёнка: Соллогуб (Ребиндер) Елизавета Александровна