Соллогуб Пьер-Алексис (Пётр) Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соллогуб Пьер-Алексис (Пётр) Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1948

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1971

Жена: Соллогуб (Ребиндер) Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
06.08.1972

Сын: Соллогуб Сергей Петрович

Мать ребёнка: Соллогуб (Ребиндер) Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
26.?.1975

Сын: Соллогуб Кирилл Петрович

Мать ребёнка: Соллогуб (Ребиндер) Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
12.10.1977

Сын: Соллогуб Стефан Петрович

Мать ребёнка: Соллогуб (Ребиндер) Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
30.11.1980

Дочь: Соллогуб Александра Петровна

Мать ребёнка: Соллогуб (Ребиндер) Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
01.04.1984

Сын: Соллогуб Игорь Петрович

Мать ребёнка: Соллогуб (Ребиндер) Елизавета Александровна

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