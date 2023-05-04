Соллогуб Игорь Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соллогуб Игорь Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1984

Отец: Соллогуб Пьер-Алексис Андреевич

Мать: Соллогуб Елизавета Александровна

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