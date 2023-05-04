Ребиндер Николай Александрович
Место рожденияг. Биарриц, Нижние Пиренеи, Аквитания, Четвёртая Французская республика
Дата рождения23.01.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1947
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ребиндер Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Ребиндер (Лопухина) Софья Михайловна
Бракосочетание
1975
Рождение ребёнка
27.07.1976
Дочь: Ла Брушери (Ребиндер) Марина Николаевна
Мать ребёнка: Ребиндер (Лопухина) Софья Михайловна
Рождение ребёнка
26.06.1978
Дочь: Ланселот (Ребиндер) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Ребиндер (Лопухина) Софья Михайловна
Рождение ребёнка
25.07.1981
Сын: Ребиндер Николай Николаевич
Мать ребёнка: Ребиндер (Лопухина) Софья Михайловна
Рождение ребёнка
05.08.1986
Сын: Ребиндер Александр Николаевич
Мать ребёнка: Ребиндер (Лопухина) Софья Михайловна
Рождение ребёнка
10.05.1989
Дочь: Ребиндер Мария Николаевна
Мать ребёнка: Ребиндер (Лопухина) Софья Михайловна