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Ребиндер Николай Александрович

Место рождения

г. Биарриц, Нижние Пиренеи, Аквитания, Четвёртая Французская республика

Дата рождения

23.01.1947

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1947

Отец: Ребиндер Александр Александрович

Мать: Ребиндер (Куломзина) Елизавета Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ребиндер Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Ребиндер (Лопухина) Софья Михайловна

Бракосочетание
1975

Жена: Ребиндер (Лопухина) Софья Михайловна

Рождение ребёнка
27.07.1976

Дочь: Ла Брушери (Ребиндер) Марина Николаевна

Мать ребёнка: Ребиндер (Лопухина) Софья Михайловна

Рождение ребёнка
26.06.1978

Дочь: Ланселот (Ребиндер) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Ребиндер (Лопухина) Софья Михайловна

Рождение ребёнка
25.07.1981

Сын: Ребиндер Николай Николаевич

Мать ребёнка: Ребиндер (Лопухина) Софья Михайловна

Рождение ребёнка
05.08.1986

Сын: Ребиндер Александр Николаевич

Мать ребёнка: Ребиндер (Лопухина) Софья Михайловна

Рождение ребёнка
10.05.1989

Дочь: Ребиндер Мария Николаевна

Мать ребёнка: Ребиндер (Лопухина) Софья Михайловна

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