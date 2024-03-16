Куломзина (Мейендорф) Ольга Фёдоровна 11.03.1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Куломзина (Мейендорф) Ольга Фёдоровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 11.03.1878

умерла 17.03.1939, г. Сент-Женевьев-де-Буа, Эсон, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

Мать
Мейендорф (Олсуфьевa) Мария Васильевна10.06.1841 г.р.
Отец
Мейендорф Фёдор Егорович03.09.1842 г.р.
Супруги
Куломзин Яков Анатольевич29.08.1874 г.р.
Дети
Куломзина Екатерина ЯковлевнаОколо 1902 г.р.
Куломзин Никита Яковлевич05.12.1903 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1878

Отец: Мейендорф Фёдор Егорович

Мать: Мейендорф (Олсуфьевa) Мария Васильевна

Бракосочетание
20.07.1901

Муж: Куломзин Яков Анатольевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Куломзина Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Куломзин Яков Анатольевич

Рождение ребёнка
05.12.1903

Сын: Куломзин Никита Яковлевич

Отец ребёнка: Куломзин Яков Анатольевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
03.09.1906

Сын: Куломзин Фёдор Яковлевич

Отец ребёнка: Куломзин Яков Анатольевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
07.10.1912

Дочь: Ребиндер (Куломзина) Елизавета Яковлевна

Отец ребёнка: Куломзин Яков Анатольевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1915

Сын: Куломзин Серафим Яковлевич

Отец ребёнка: Куломзин Яков Анатольевич

Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Куломзин Ярослав Яковлевич

Отец ребёнка: Куломзин Яков Анатольевич

Смерть
17.03.1939
г. Сент-Женевьев-де-Буа, Эсон, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

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