Куломзина (Мейендорф) Ольга Фёдоровна
женский, родилась 11.03.1878
умерла 17.03.1939, г. Сент-Женевьев-де-Буа, Эсон, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
МатьМейендорф (Олсуфьевa) Мария Васильевна10.06.1841 г.р.
ОтецМейендорф Фёдор Егорович03.09.1842 г.р.
Супруги
Куломзин Яков Анатольевич29.08.1874 г.р.
Дети
Куломзина Екатерина ЯковлевнаОколо 1902 г.р.
Куломзин Никита Яковлевич05.12.1903 г.р.Показать еще 4
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Рождение
11.03.1878
Бракосочетание
20.07.1901
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Куломзина Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Куломзин Яков Анатольевич
Рождение ребёнка
05.12.1903
Сын: Куломзин Никита Яковлевич
Отец ребёнка: Куломзин Яков Анатольевич
Рождение ребёнка
03.09.1906
Отец ребёнка: Куломзин Яков Анатольевич
Рождение ребёнка
07.10.1912
Дочь: Ребиндер (Куломзина) Елизавета Яковлевна
Отец ребёнка: Куломзин Яков Анатольевич
Рождение ребёнка
1915
Сын: Куломзин Серафим Яковлевич
Отец ребёнка: Куломзин Яков Анатольевич
Рождение ребёнка
Около 1918
Сын: Куломзин Ярослав Яковлевич
Отец ребёнка: Куломзин Яков Анатольевич
Смерть
17.03.1939
г. Сент-Женевьев-де-Буа, Эсон, Иль-де-Франс, Третья Французская республика