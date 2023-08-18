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Куломзин Фёдор Яковлевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

03.09.1906

Дата смерти

01.05.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1906

Отец: Куломзин Яков Анатольевич

Мать: Куломзина (Мейендорф) Ольга Фёдоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куломзина (Щербатова) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Хоу (Куломзина) Ольга Фёдоровна

Мать ребёнка: Куломзина (Щербатова) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
19.09.1944

Дочь: Ван Бейерен (Куломзина) Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Куломзина (Щербатова) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
19.09.1944

Дочь: Куломзина Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Куломзина (Щербатова) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Кишковская (Куломзина) Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Куломзина (Щербатова) Мария Николаевна

Смерть
01.05.1972

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