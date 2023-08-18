Куломзин Фёдор Яковлевич
Место рождения
Дата рождения03.09.1906
Дата смерти01.05.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1906
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Хоу (Куломзина) Ольга Фёдоровна
Мать ребёнка: Куломзина (Щербатова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
19.09.1944
Дочь: Ван Бейерен (Куломзина) Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Куломзина (Щербатова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
19.09.1944
Дочь: Куломзина Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Куломзина (Щербатова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Кишковская (Куломзина) Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Куломзина (Щербатова) Мария Николаевна
Смерть
01.05.1972