Куломзина (Щербатова) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения16.04.1905
Дата смерти15.10.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Хоу Ольга Фёдоровна
Отец ребёнка: Куломзин Фёдор Яковлевич
Канада
Рождение ребёнка
19.09.1944
Дочь: Ван Бейерен Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Куломзин Фёдор Яковлевич
Канада
Рождение ребёнка
19.09.1944
Дочь: Куломзина Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Куломзин Фёдор Яковлевич
Канада
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Кишковская Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Куломзин Фёдор Яковлевич
Канада
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.10.1971
г. Роудон, Квебек, Канада