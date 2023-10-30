Куломзина (Щербатова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куломзина (Щербатова) Мария Николаевна

Место рождения

Лубны, Полтавська область

Дата рождения

16.04.1905

Дата смерти

15.10.1971

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Лубны, Полтавська область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Хоу Ольга Фёдоровна

Отец ребёнка: Куломзин Фёдор Яковлевич

Канада
Рождение ребёнка
19.09.1944

Дочь: Ван Бейерен Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Куломзин Фёдор Яковлевич

Канада
Рождение ребёнка
19.09.1944

Дочь: Куломзина Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Куломзин Фёдор Яковлевич

Канада
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Кишковская Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Куломзин Фёдор Яковлевич

Канада
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куломзин Фёдор Яковлевич

Смерть
15.10.1971
г. Роудон, Квебек, Канада
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