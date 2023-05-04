Викторова (Ребиндер) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Викторова (Ребиндер) Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1942

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1942

Отец: Ребиндер Александр Александрович

Мать: Ребиндер Елизавета Яковлевна

Рождение ребёнка
21.11.1967

Сын: Викторов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Викторов Александр

Рождение ребёнка
27.07.1969

Дочь: Ле Брен Елена Александровна

Отец ребёнка: Викторов Александр

Рождение ребёнка
17.09.1970

Дочь: Хамму Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Викторов Александр

Рождение ребёнка
28.02.1975

Дочь: Викторова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Викторов Александр

Рождение ребёнка
25.01.1977

Сын: Викторов Марк Александрович

Отец ребёнка: Викторов Александр

Рождение ребёнка
21.05.1982

Дочь: Викторова Мария Александровна

Отец ребёнка: Викторов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Викторов Александр