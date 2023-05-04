Викторова (Ребиндер) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1942
Рождение ребёнка
21.11.1967
Сын: Викторов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Викторов Александр
Рождение ребёнка
27.07.1969
Дочь: Ле Брен Елена Александровна
Отец ребёнка: Викторов Александр
Рождение ребёнка
17.09.1970
Дочь: Хамму Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Викторов Александр
Рождение ребёнка
28.02.1975
Дочь: Викторова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Викторов Александр
Рождение ребёнка
25.01.1977
Сын: Викторов Марк Александрович
Отец ребёнка: Викторов Александр
Рождение ребёнка
21.05.1982
Дочь: Викторова Мария Александровна
Отец ребёнка: Викторов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Викторов Александр