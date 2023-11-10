Золото (Цыбик) Стефанида Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878
Дата смерти20.03.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1878
Отец: Цыбик Николай Федорович
Мать: Цыбик Ирина Георгиевна
Бракосочетание
03.02.1897
Николаевская церковь,м/к-1897г.лист-31,зап.-5,ГАДО,Ф - 426-1-8,кадр-32
Рождение ребёнка
17.11.1897
Сын: Золото Василий Михайлович
Отец ребёнка: Золото Михаил Васильевич
Николаевская Церковь,м/к-1897г.лист.24,зап.-73,ГАДО,Ф - 426-1-8,кадр-25
Рождение ребёнка
01.10.1899
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Золото Михаил Васильевич
Николаевская церковь,м/к-1899г.лист-125,зап.-53,ГАДО,Ф - 426-1-6,кадр-129
Рождение ребёнка
15.02.1902
Дочь: Вера Михайловна
Отец ребёнка: Золото Михаил Васильевич
Николаевская церковь,м/к-1902г.лист-66,зап.-9,ГАДО,Ф - 426-1-9,кадр-65
Рождение ребёнка
15.06.1904
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Золото Михаил Васильевич
Николаевская церковь,м/к-1904г.лист-15,зап.-29,ГАДО,Ф - 426-1-10,кадр-16.
Смерть
20.03.1905
Причина смерти: Болезнь-чахотка | Николаевская церковь,м/к-1905г.лист-130,зап.-10,ГАДО,Ф - 426-1-10,кадр-131
Похороны
21.03.1905