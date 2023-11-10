Золото (Цыбик) Стефанида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золото (Цыбик) Стефанида Николаевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

20.03.1905

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Цыбик Николай Федорович

Мать: Цыбик Ирина Георгиевна

Бракосочетание
03.02.1897

Муж: Золото Михаил Васильевич

Николаевская церковь,м/к-1897г.лист-31,зап.-5,ГАДО,Ф - 426-1-8,кадр-32
Рождение ребёнка
17.11.1897

Сын: Золото Василий Михайлович

Отец ребёнка: Золото Михаил Васильевич

Николаевская Церковь,м/к-1897г.лист.24,зап.-73,ГАДО,Ф - 426-1-8,кадр-25
Рождение ребёнка
01.10.1899

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Золото Михаил Васильевич

Николаевская церковь,м/к-1899г.лист-125,зап.-53,ГАДО,Ф - 426-1-6,кадр-129
Рождение ребёнка
15.02.1902

Дочь: Вера Михайловна

Отец ребёнка: Золото Михаил Васильевич

Николаевская церковь,м/к-1902г.лист-66,зап.-9,ГАДО,Ф - 426-1-9,кадр-65
Рождение ребёнка
15.06.1904

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Золото Михаил Васильевич

Николаевская церковь,м/к-1904г.лист-15,зап.-29,ГАДО,Ф - 426-1-10,кадр-16.
Смерть
20.03.1905
Причина смерти: Болезнь-чахотка | Николаевская церковь,м/к-1905г.лист-130,зап.-10,ГАДО,Ф - 426-1-10,кадр-131
Похороны
21.03.1905
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