Цыбик Николай Федорович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти15.11.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Цыбик Федор Дмитриевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Пичахчи (Цыбик) Олимпмада Дмитриевна
Мать ребёнка: Цыбик (Иличиха) Ирина Георгиевна
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Цыбик (Иличиха) Ирина Георгиевна
Бракосочетание
04.11.1874
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Цыбик (Иличиха) Ирина Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Золото (Цыбик) Стефанида Николаевна
Мать ребёнка: Цыбик (Иличиха) Ирина Георгиевна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: (Цыбик) Елена Николаевна
Мать ребёнка: Цыбик (Иличиха) Ирина Георгиевна
Рождение ребёнка
08.10.1881
Дочь: (Цыбик) Елена Николаевна
Мать ребёнка: Цыбик (Иличиха) Ирина Георгиевна
Рождение ребёнка
22.07.1888
Мать ребёнка: Цыбик Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
14.02.1893
Дочь: Цыбик Олимпиада Николаевна
Мать ребёнка: Цыбик Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
22.07.1894
Мать ребёнка: Цыбик Ирина Васильевна
Бракосочетание
03.02.1897
Жена: Цыбик Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
05.11.1899
Мать ребёнка: Цыбик Ирина Васильевна
Смерть
15.11.1903