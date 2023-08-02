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Цыбик Николай Федорович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1830

Дата смерти

15.11.1903

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Цыбик Федор Дмитриевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Пичахчи (Цыбик) Олимпмада Дмитриевна

Мать ребёнка: Цыбик (Иличиха) Ирина Георгиевна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Цыбик Петр Николаевич

Мать ребёнка: Цыбик (Иличиха) Ирина Георгиевна

Бракосочетание
04.11.1874

Жена: Цыбик (Иличиха) Ирина Георгиевна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Цыбик Косьма Николаевич

Мать ребёнка: Цыбик (Иличиха) Ирина Георгиевна

Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Золото (Цыбик) Стефанида Николаевна

Мать ребёнка: Цыбик (Иличиха) Ирина Георгиевна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: (Цыбик) Елена Николаевна

Мать ребёнка: Цыбик (Иличиха) Ирина Георгиевна

Рождение ребёнка
08.10.1881

Дочь: (Цыбик) Елена Николаевна

Мать ребёнка: Цыбик (Иличиха) Ирина Георгиевна

Рождение ребёнка
22.07.1888

Сын: Цыбик Илья Николаевич

Мать ребёнка: Цыбик Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
14.02.1893

Дочь: Цыбик Олимпиада Николаевна

Мать ребёнка: Цыбик Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
22.07.1894

Сын: Цыбик Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Цыбик Ирина Васильевна

Бракосочетание
03.02.1897

Жена: Цыбик Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
05.11.1899

Сын: Цыбик Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Цыбик Ирина Васильевна

Смерть
15.11.1903

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