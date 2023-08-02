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Цыбик Федор Дмитриевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1795

Дата смерти

1863

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Цыбик Дмитрий Константинович

Мать: Цыбик Фурси

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Цыбик) Александра Федоровна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Цыбик) Агафия Федоровна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1826

Сын: Цыбик Константин Федорович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1830

Сын: Цыбик Николай Федорович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Цыбик) Феодосия Федоровна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Цыбик Лазарь Федорович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Цыбик) Елизавета Федоровна

Мать ребёнка: ?

Смерть
1863

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