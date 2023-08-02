Цыбик Федор Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смерти1863
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Цыбик Дмитрий Константинович
Мать: Цыбик Фурси
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Цыбик) Александра Федоровна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Цыбик) Агафия Федоровна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1826
Сын: Цыбик Константин Федорович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Цыбик) Феодосия Федоровна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1835
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Цыбик) Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: ?
Смерть
1863