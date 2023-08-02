Цыбик Дмитрий Константинович
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Цыбик Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Цыбик Фурси
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Цыбик Фурси
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Цыбик) Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Цыбик Фурси
Рождение ребёнка
1805
Дочь: (Цыбик) Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Цыбик Фурси
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Цыбик) Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Цыбик Фурси
Смерть
1840