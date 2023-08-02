Цыбик Дмитрий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбик Дмитрий Константинович

Место рождения

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

1756

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Цыбик Константин

Мать: не указана

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
1795

Сын: Цыбик Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Цыбик Фурси

Рождение ребёнка
1800

Сын: Цыбик Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Цыбик Фурси

Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Цыбик) Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Цыбик Фурси

Рождение ребёнка
1805

Дочь: (Цыбик) Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Цыбик Фурси

Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Цыбик) Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Цыбик Фурси

Смерть
1840

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