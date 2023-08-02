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Цыбик Николай Дмитриевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Цыбик Дмитрий Константинович

Мать: Цыбик Фурси

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Цыбик) София Николаевна

Мать ребёнка: Цыбик Анастасия

Рождение ребёнка
1830

Сын: Цыбик Нестер Николаевич

Мать ребёнка: Цыбик Анастасия

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Цыбик Илья Николаевич

Мать ребёнка: Цыбик Анастасия

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Цыбик) Христина Николаевна

Мать ребёнка: Цыбик Анастасия

Смерть
Неизвестно

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