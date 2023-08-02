Цыбик Николай Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Цыбик Дмитрий Константинович
Мать: Цыбик Фурси
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Цыбик) София Николаевна
Мать ребёнка: Цыбик Анастасия
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Цыбик Анастасия
Рождение ребёнка
Около 1833
Мать ребёнка: Цыбик Анастасия
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Цыбик) Христина Николаевна
Мать ребёнка: Цыбик Анастасия
Смерть
Неизвестно