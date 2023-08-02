Цыбик Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбик Анастасия

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Цыбик) София Николаевна

Отец ребёнка: Цыбик Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Цыбик Нестер Николаевич

Отец ребёнка: Цыбик Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Цыбик Илья Николаевич

Отец ребёнка: Цыбик Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Цыбик) Христина Николаевна

Отец ребёнка: Цыбик Николай Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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