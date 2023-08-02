Цыбик Анастасия
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Цыбик) София Николаевна
Отец ребёнка: Цыбик Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Цыбик Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1833
Отец ребёнка: Цыбик Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Цыбик) Христина Николаевна
Отец ребёнка: Цыбик Николай Дмитриевич
Смерть
Неизвестно