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Цыбик Фурси

Место рождения

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
1795

Сын: Цыбик Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Цыбик Дмитрий Константинович

Рождение ребёнка
1800

Сын: Цыбик Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Цыбик Дмитрий Константинович

Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Цыбик) Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Цыбик Дмитрий Константинович

Рождение ребёнка
1805

Дочь: (Цыбик) Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Цыбик Дмитрий Константинович

Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Цыбик) Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Цыбик Дмитрий Константинович

Смерть
Неизвестно

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