Цыбик Фурси
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Цыбик Дмитрий Константинович
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Цыбик Дмитрий Константинович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Цыбик) Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Цыбик Дмитрий Константинович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: (Цыбик) Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Цыбик Дмитрий Константинович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Цыбик) Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Цыбик Дмитрий Константинович
Смерть
Неизвестно