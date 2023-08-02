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Цыбик Ирина Васильевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1888

Сын: Цыбик Илья Николаевич

Отец ребёнка: Цыбик Николай Федорович

Рождение ребёнка
14.02.1893

Дочь: Цыбик Олимпиада Николаевна

Отец ребёнка: Цыбик Николай Федорович

Рождение ребёнка
22.07.1894

Сын: Цыбик Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Цыбик Николай Федорович

Бракосочетание
03.02.1897

Муж: Цыбик Николай Федорович

Рождение ребёнка
05.11.1899

Сын: Цыбик Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Цыбик Николай Федорович

Смерть
Неизвестно

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