Цыбик Ирина Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1888
Отец ребёнка: Цыбик Николай Федорович
Рождение ребёнка
14.02.1893
Дочь: Цыбик Олимпиада Николаевна
Отец ребёнка: Цыбик Николай Федорович
Рождение ребёнка
22.07.1894
Отец ребёнка: Цыбик Николай Федорович
Бракосочетание
03.02.1897
Рождение ребёнка
05.11.1899
Отец ребёнка: Цыбик Николай Федорович
Смерть
Неизвестно