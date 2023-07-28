Цыбик (Иличиха) Ирина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбик (Иличиха) Ирина Георгиевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1843

Дата смерти

13.12.1884

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Пичахчи Олимпмада Дмитриевна

Отец ребёнка: Цыбик Николай Федорович

Рождение ребёнка
1861

Сын: Цыбик Петр Николаевич

Отец ребёнка: Цыбик Николай Федорович

Бракосочетание
04.11.1874

Муж: Цыбик Николай Федорович

Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Золото Стефанида Николаевна

Отец ребёнка: Цыбик Николай Федорович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Цыбик Косьма Николаевич

Отец ребёнка: Цыбик Николай Федорович

Рождение ребёнка
08.10.1881

Дочь: Елена Николаевна

Отец ребёнка: Цыбик Николай Федорович

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Елена Николаевна

Отец ребёнка: Цыбик Николай Федорович

Смерть
13.12.1884