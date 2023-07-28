Цыбик (Иличиха) Ирина Георгиевна
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смерти13.12.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Пичахчи Олимпмада Дмитриевна
Отец ребёнка: Цыбик Николай Федорович
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Цыбик Николай Федорович
Бракосочетание
04.11.1874
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Золото Стефанида Николаевна
Отец ребёнка: Цыбик Николай Федорович
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Цыбик Николай Федорович
Рождение ребёнка
08.10.1881
Дочь: Елена Николаевна
Отец ребёнка: Цыбик Николай Федорович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Елена Николаевна
Отец ребёнка: Цыбик Николай Федорович
Смерть
13.12.1884