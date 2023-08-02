Цыбик Петр Николаевич
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Бракосочетание
02.11.1881
Рождение ребёнка
06.08.1882
Дочь: (Цыбик) Александра Петровна
Мать ребёнка: Цыбик (Делиева) София Николаевна
Рождение ребёнка
25.11.1883
Дочь: (Цыбик) Варвара Петровна
Мать ребёнка: Цыбик (Делиева) София Николаевна
Рождение ребёнка
04.01.1886
Сын: Цыбик Иван Петрович
Мать ребёнка: Цыбик (Делиева) София Николаевна
Рождение ребёнка
07.10.1888
Мать ребёнка: Цыбик (Делиева) София Николаевна
Рождение ребёнка
22.07.1891
Дочь: (Цыбик) Мария Петровна
Мать ребёнка: Цыбик (Делиева) София Николаевна
Рождение ребёнка
22.07.1891
Сын: Цыбик Пантелеймон Петрович
Мать ребёнка: Цыбик (Делиева) София Николаевна
Рождение ребёнка
05.08.1894
Дочь: (Цыбик) Любовь Петровна
Мать ребёнка: Цыбик (Делиева) София Николаевна
Рождение ребёнка
19.11.1896
Мать ребёнка: Цыбик (Делиева) София Николаевна
Рождение ребёнка
10.12.1899
Мать ребёнка: Цыбик (Делиева) София Николаевна
Смерть
Неизвестно