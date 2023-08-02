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Цыбик Петр Николаевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Цыбик Николай Федорович

Мать: Цыбик (Иличиха) Ирина Георгиевна

Бракосочетание
02.11.1881

Жена: Цыбик (Делиева) София Николаевна

Рождение ребёнка
06.08.1882

Дочь: (Цыбик) Александра Петровна

Мать ребёнка: Цыбик (Делиева) София Николаевна

Рождение ребёнка
25.11.1883

Дочь: (Цыбик) Варвара Петровна

Мать ребёнка: Цыбик (Делиева) София Николаевна

Рождение ребёнка
04.01.1886

Сын: Цыбик Иван Петрович

Мать ребёнка: Цыбик (Делиева) София Николаевна

Рождение ребёнка
07.10.1888

Сын: Цыбик Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Цыбик (Делиева) София Николаевна

Рождение ребёнка
22.07.1891

Дочь: (Цыбик) Мария Петровна

Мать ребёнка: Цыбик (Делиева) София Николаевна

Рождение ребёнка
22.07.1891

Сын: Цыбик Пантелеймон Петрович

Мать ребёнка: Цыбик (Делиева) София Николаевна

Рождение ребёнка
05.08.1894

Дочь: (Цыбик) Любовь Петровна

Мать ребёнка: Цыбик (Делиева) София Николаевна

Рождение ребёнка
19.11.1896

Сын: Цыбик Николай Петрович

Мать ребёнка: Цыбик (Делиева) София Николаевна

Рождение ребёнка
10.12.1899

Сын: Цыбик Спиридон Петрович

Мать ребёнка: Цыбик (Делиева) София Николаевна

Смерть
Неизвестно

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