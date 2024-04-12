Цыбик (Делиева) София Николаевна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Делиев Николай Михайлович
Мать: ?
Бракосочетание
02.11.1881
Рождение ребёнка
06.08.1882
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Цыбик Петр Николаевич
Рождение ребёнка
25.11.1883
Дочь: Варвара Петровна
Отец ребёнка: Цыбик Петр Николаевич
Рождение ребёнка
04.01.1886
Сын: Цыбик Иван Петрович
Отец ребёнка: Цыбик Петр Николаевич
Рождение ребёнка
07.10.1888
Отец ребёнка: Цыбик Петр Николаевич
Рождение ребёнка
22.07.1891
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Цыбик Петр Николаевич
Рождение ребёнка
22.07.1891
Сын: Цыбик Пантелеймон Петрович
Отец ребёнка: Цыбик Петр Николаевич
Рождение ребёнка
05.08.1894
Дочь: Любовь Петровна
Отец ребёнка: Цыбик Петр Николаевич
Рождение ребёнка
19.11.1896
Отец ребёнка: Цыбик Петр Николаевич
Рождение ребёнка
10.12.1899
Отец ребёнка: Цыбик Петр Николаевич
Смерть
Неизвестно