Цыбик (Делиева) София Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбик (Делиева) София Николаевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Делиев Николай Михайлович

Мать: ?

Бракосочетание
02.11.1881

Муж: Цыбик Петр Николаевич

Рождение ребёнка
06.08.1882

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Цыбик Петр Николаевич

Рождение ребёнка
25.11.1883

Дочь: Варвара Петровна

Отец ребёнка: Цыбик Петр Николаевич

Рождение ребёнка
04.01.1886

Сын: Цыбик Иван Петрович

Отец ребёнка: Цыбик Петр Николаевич

Рождение ребёнка
07.10.1888

Сын: Цыбик Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Цыбик Петр Николаевич

Рождение ребёнка
22.07.1891

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Цыбик Петр Николаевич

Рождение ребёнка
22.07.1891

Сын: Цыбик Пантелеймон Петрович

Отец ребёнка: Цыбик Петр Николаевич

Рождение ребёнка
05.08.1894

Дочь: Любовь Петровна

Отец ребёнка: Цыбик Петр Николаевич

Рождение ребёнка
19.11.1896

Сын: Цыбик Николай Петрович

Отец ребёнка: Цыбик Петр Николаевич

Рождение ребёнка
10.12.1899

Сын: Цыбик Спиридон Петрович

Отец ребёнка: Цыбик Петр Николаевич

Смерть
Неизвестно
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