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Делиев Николай Михайлович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Делиев Михаил Юрьевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Цыбик София Николаевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1864

Сын: Делиев Василий Николаевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1869

Сын: Делиев Григорий Николаевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1873

Сын: Делиев Михаил Николаевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1876

Сын: Делиев Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1880

Сын: Делиев Николай Николаевич

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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