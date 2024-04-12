Делиев Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Делиев Михаил Юрьевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Цыбик София Николаевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1864
Сын: Делиев Василий Николаевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1869
Сын: Делиев Григорий Николаевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1876
Сын: Делиев Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1880
Сын: Делиев Николай Николаевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно