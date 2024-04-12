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Делиев Михаил Юрьевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1802

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Делиев Юрий Васильевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
1833

Сын: Делиев Николай Михайлович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: ?

Смерть
1841
Рождение ребёнка
1844

Сын: Делиев Константин Михайлович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1845

Сын: Делиева Михаил Михайлович

Мать ребёнка: ?

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