Делиев Михаил Юрьевич
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти1841
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Делиев Юрий Васильевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1833
Сын: Делиев Николай Михайлович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: ?
Смерть
1841
Рождение ребёнка
1844
Сын: Делиев Константин Михайлович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1845
Сын: Делиева Михаил Михайлович
Мать ребёнка: ?