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Делиева Михаил Михайлович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Делиев Михаил Юрьевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1873

Сын: Делиев Георгий Михайлович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Кириакия Михайловна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1880

Сын: Делиев Петр Михайлович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1882

Сын: Делиев Василий Михайлович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Пина София Михайловна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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