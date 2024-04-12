Делиев Георгий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДелиев Георгий Михайлович

Делиев Георгий Михайлович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Делиева Михаил Михайлович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Мария Георгиевна

Мать ребёнка: Евгения Константиновна

Бракосочетание
До 1894

Жена: Евгения Константиновна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Делиев Михаил Георгиевич

Мать ребёнка: Евгения Константиновна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Делиев Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Евгения Константиновна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Христина Георгиевна

Мать ребёнка: Евгения Константиновна

Рождение ребёнка
23.03.1904

Сын: Делиев Лазарь Георгиевич

Мать ребёнка: Евгения Константиновна

ГАДО , Ф - 426-1-10, м/к-1904г.лист-8,зап-20
Рождение ребёнка
01.08.1906

Сын: Делиев Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Евгения Константиновна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Делиев Андрей Георгиевич

Мать ребёнка: Евгения Константиновна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Мария Георгиевна

Мать ребёнка: Евгения Константиновна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Анастасия Георгиевна

Мать ребёнка: Евгения Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения Константиновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close