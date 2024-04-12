Делиев Георгий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Делиева Михаил Михайлович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Мария Георгиевна
Мать ребёнка: Евгения Константиновна
Бракосочетание
До 1894
Жена: Евгения Константиновна
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Евгения Константиновна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Делиев Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Евгения Константиновна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Христина Георгиевна
Мать ребёнка: Евгения Константиновна
Рождение ребёнка
23.03.1904
Мать ребёнка: Евгения Константиновна
ГАДО , Ф - 426-1-10, м/к-1904г.лист-8,зап-20
Рождение ребёнка
01.08.1906
Сын: Делиев Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Евгения Константиновна
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Евгения Константиновна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Мария Георгиевна
Мать ребёнка: Евгения Константиновна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Анастасия Георгиевна
Мать ребёнка: Евгения Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения Константиновна
Смерть
Неизвестно