Делиев Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Делиева Михаил Михайлович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1904
Сын: Делиев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Делиева Елизавета Стефановна
Бракосочетание
До 1904
Рождение ребёнка
26.09.1906
Мать ребёнка: Делиева Елизавета Стефановна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Делиев Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Делиева Елизавета Стефановна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Делиева Елизавета Стефановна
Военная служба
22.08.1915
Должность/Звание рядовой Воинская часть 2-й Заамурский пограничный конный полк Место рождения Екатеринославская губ., Мариупольский уезд, Ново-Каракубская вол. Причина выбытия ранен/контужен Дата выбы... Показать все
Смерть
Неизвестно