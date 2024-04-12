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Делиев Василий Михайлович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Делиева Михаил Михайлович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1904

Сын: Делиев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Делиева Елизавета Стефановна

Бракосочетание
До 1904

Жена: Делиева Елизавета Стефановна

Рождение ребёнка
26.09.1906

Сын: Делиев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Делиева Елизавета Стефановна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Делиев Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Делиева Елизавета Стефановна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Делиев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Делиева Елизавета Стефановна

Военная служба
22.08.1915
Должность/Звание рядовой Воинская часть 2-й Заамурский пограничный конный полк Место рождения Екатеринославская губ., Мариупольский уезд, Ново-Каракубская вол. Причина выбытия ранен/контужен Дата выбы... Показать все
Смерть
Неизвестно
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