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Делиев Александр Васильевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1904

Дата смерти

1906

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Делиев Василий Михайлович

Мать: Делиева Елизавета Стефановна

Смерть
1906
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