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Делиев Александр Васильевич
Делиев Александр Васильевич
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Древо
Место рождения
Красная Поляна
Дата рождения
1904
Дата смерти
1906
Пол
Мужской
Отец
Делиев Василий Михайлович
1882 г.р.
Мать
Делиева Елизавета Стефановна
Около 1884 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец:
Делиев Василий Михайлович
Мать:
Делиева Елизавета Стефановна
Красная Поляна
Смерть
1906
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