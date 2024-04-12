(Делиева) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Делиева) Екатерина Михайловна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1841

Дата смерти

1886

Пол

Женский

Отец

1802 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Делиев Михаил Юрьевич

Мать: ?

Смерть
1886
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