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(Делиева) Екатерина Михайловна
(Делиева) Екатерина Михайловна
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Древо
Место рождения
Красная Поляна
Дата рождения
1841
Дата смерти
1886
Пол
Женский
Отец
Делиев Михаил Юрьевич
1802 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец:
Делиев Михаил Юрьевич
Мать:
?
Красная Поляна
Смерть
1886
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