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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Делиев Михаил Юрьевич

Отец ребёнка: Делиев Юрий Васильевич

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Феодора Юрьевна

Отец ребёнка: Делиев Юрий Васильевич

Рождение ребёнка
1808

Сын: Делиев Константин Юрьевич

Отец ребёнка: Делиев Юрий Васильевич

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Сарра Юрьевна

Отец ребёнка: Делиев Юрий Васильевич

Рождение ребёнка
1815

Сын: Делиев Трифон Юрьевич

Отец ребёнка: Делиев Юрий Васильевич