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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Делиев Юрий Васильевич
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Феодора Юрьевна
Отец ребёнка: Делиев Юрий Васильевич
Рождение ребёнка
1808
Сын: Делиев Константин Юрьевич
Отец ребёнка: Делиев Юрий Васильевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Сарра Юрьевна
Отец ребёнка: Делиев Юрий Васильевич
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Делиев Юрий Васильевич