Делиев Юрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Дели Василий
Мать: Василиса
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Феодора Юрьевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1808
Сын: Делиев Константин Юрьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Сарра Юрьевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: ?
Смерть
1815
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно