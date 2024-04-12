Делиев Константин Михайлович
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Делиев Михаил Юрьевич
Мать: ?
Бракосочетание
26.10.1867
ГАДО,Ф - 426-1-1, м/к-1867г. Николаевская церковь лист-125,зап-12.
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Мария Константиновна
Мать ребёнка: Делиева Акилина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Делиева Дмитрий Константинович
Мать ребёнка: Делиева Акилина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Варвара Константиновна
Мать ребёнка: Делиева Акилина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: София Константиновна
Мать ребёнка: Делиева Акилина Дмитриевна
Смерть
1882
Похороны
Неизвестно