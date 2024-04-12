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Делиев Константин Михайлович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1844

Дата смерти

1882

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Делиев Михаил Юрьевич

Мать: ?

Бракосочетание
26.10.1867

Жена: Делиева Акилина Дмитриевна

ГАДО,Ф - 426-1-1, м/к-1867г. Николаевская церковь лист-125,зап-12.
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Мария Константиновна

Мать ребёнка: Делиева Акилина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Делиева Дмитрий Константинович

Мать ребёнка: Делиева Акилина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Варвара Константиновна

Мать ребёнка: Делиева Акилина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: София Константиновна

Мать ребёнка: Делиева Акилина Дмитриевна

Смерть
1882
Похороны
Неизвестно
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