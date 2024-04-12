(Делиеваа) София Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Делиеваа) София Константиновна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1881

Дата смерти

1885

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Делиев Константин Михайлович

Мать: Делиева Акилина Дмитриевна

Смерть
1885
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