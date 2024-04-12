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(Делиеваа) София Константиновна
(Делиеваа) София Константиновна
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Древо
Место рождения
Красная Поляна
Дата рождения
1881
Дата смерти
1885
Пол
Женский
Отец
Делиев Константин Михайлович
1844 г.р.
Мать
Делиева (Чолпан) Акилина Дмитриевна
1849 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец:
Делиев Константин Михайлович
Мать:
Делиева Акилина Дмитриевна
Красная Поляна
Смерть
1885
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